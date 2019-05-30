Якутские энергетики провели 142 урока энергобезопасности с начала года

Якутск, , 13:35 — REGNUM Специалисты компании «Сахаэнерго» провели в школах Якутии 142 урока энергобезопасности с начала года, сообщает 30 мая пресс-служба предприятия.

«В рамках проекта «PROсвет» энергетики выполняют важную миссию — рассказывают детям об электричестве и насколько оно может быть опасным», — сообщил главный эксперт службы охраны труда и промышленной санитарии компании Афанасий Дьячковский.

Он добавил, что профилактика детского травматизма сейчас актуальна, как никогда, поскольку впереди летние каникулы, и в это время дети много времени проводят на улице самостоятельно. Уроки энергобезопасности охватили более 11 500 учащихся и 240 родителей. Следующие мероприятия якутские энергетики планируют проводить с осени.

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