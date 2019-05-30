Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Новой Зеландии 50 тысяч учителей вышли на митинг протеста

Общество

Преподаватели со всей страны требуют повышения зарплат и улучшения рабочих условий

В Новой Зеландии 50 тысяч учителей вышли на митинг протеста
Учитель на забастовке

Веллингтон, 30 мая 2019, 13:25 — REGNUM  На улицы Новой Зеландии вышло более 50 000 учителей средних и начальных школ. Об этом сообщает новозеландское подразделение новостного агентства The Guardian.

C приходом лейбористской партии в 2017 году работники учебных заведений провели уже три забастовки. Педагоги требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также призывают властей, чтобы те уважительней относились к данной профессии. Данная забастовка является самой масштабной по количеству участников за все время проведения подобных акций.

Правительство Новой Зеландии в ответ на митинги предложило повышение зарплаты преподавателей на 3%. В свою очередь протестующие отклонили это предложение и требуют повышения минимум на 15%.

Министр образования Крис Хипкинс предупредил учителей, что предложенные 3% — это максимальное повышение, которое может предложить правительство. Представители оппозиции опасаются ухудшения ситуации и призывают премьер-министра и министра финансов вмешаться в сложившуюся ситуацию.

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Зарубежная хроника
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