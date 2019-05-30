В Южной Корее резко упала рождаемость

Сеул, , 20:57 — REGNUM Количество новорождённых в Южной Корее по итогам марта снизилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В марте этого года родилось 27 100 человек, в то время как в марте 2018 — более 30 000. Это наименьший показатель данного месяца за всю историю наблюдений.

На данный момент коэффициент фертильности в Южной Корее составляет 0,98, в то время как необходимым считается уровень 2,1. Только в таком случае население страны сохранится на текущем уровне в 51 миллион человек — при продолжении негативной тенденции оно в ближайшие годы начнёт стремительно сокращаться.

Эксперты полагают, что низкая рождаемость связана с неблагоприятными экономическими перспективами и большими сложностями, с которыми сталкиваются молодые корейцы, которым не хватает средств на создание семьи и рождение детей.