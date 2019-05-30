Менее половины северокорейцев имеют доступ к электричеству

Пхеньян, , 13:56 — REGNUM Северная Корея входит в число двадцати стран, испытывающих острую нехватку электроэнергии. В частности, лишь 44% жителей КНДР из 25 миллионов человек имеют доступ к электричеству, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на экспертный доклад Всемирного банка и ООН.

В среднем по миру 89% населения имеют доступ к электричеству, а КНДР оказалась среди таких стран, как Эфиопия, Уганда, Танзания и Мали. Впрочем, за последние несколько лет этот показатель вырос с 40% до 44%.

Северная Корея имеет скудные запасы полезных ископаемых, необходимых для производства электричества, — ситуацию усугубляют и жесткие международные санкции, ограничивающие поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов и полностью запрещающие поставки газа и угля. В связи с этим страдают обычные граждане, неоднократно отмечали различные эксперты. Для обеспечения работы своего топливно-энергетического комплекса Северная Корея регулярно нарушает резолюции ООН и ведёт контрабандную торговлю сырьем.