Акционеры без дивидендов, пенсионеры без льгот: обзор Татарии

Анастасия Степанова, , 06:15 — REGNUM

Основным событием недели в Татарии стало подведение итогов праймериз в Госсовет, 100 депутатов которого предстоит выбрать осенью 2019 года. В списке есть и неожиданные кандидаты. Удивила на прошлой неделе и одна из частных компаний, обещавшая своим сотрудницам премии за ношение юбок, мотивируя это повышением женственности, а крупный налогоплательщик России — ПАО «КамАЗ», похоже, в этом году не выплатит дивиденды своим акционерам.

Выборы в Госсовет: кто пойдёт локомотивом?

В Татарии 26 мая прошли праймериз единороссов в Госсовет РТ, выбирать который будут в сентябре 2019 года. На прошлой неделе подвели результаты голосования. Лидерская пятёрка довольно интересна — в ней двое участников являются беспартийными. Это глава команды «Камаз-Мастер», директор некоммерческого партнерства «Камаз-Автоспорт» Владимир Чагин и создатель сети полилингвальных детских садов и школы, директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити» Альбина Насырова. Возглавил топ лидеров действующий спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Также в списке ещё один действующий депутат — гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Читайте также: Претендент на пост нового главы Госсовета Татарии вошёл в топ 5: праймериз

Интересное мнение по итогам праймериз высказал крупный республиканский телеграм-канал «Шалтай Бабай», отметивший, что в итоговом протоколе «нет гендиректоров крупных предприятий» и «кажется, они уйдут почти все».

"В списках победителей нет бизнесменов, нет малого бизнеса вообще, нет электоральных паровозов, а только паровозы административные, аппаратные. Это скучно избирателю, но интересно с точки зрения разбора, кто сильнее и слабее в системе. Сам Мухаметшин остаётся спикером, он лидер праймериз, — отмечается на канале. — Второй номер самый интересный — Чагин, гонщик, капитан «Камаз-Мастера», любимец Минниханова и человек гендиректора «КамАЗа» и одновременно сопредседателя ОНФ Когогина. С аппаратной точки зрения, Когогин настолько усилился, что начинает двигать своих людей в парламент. У Чагина неплохие перспективы, он и вице-спикером может стать. Усилился Ильшат Аминов. Руководитель национального телевидения, глава Союза журналистов, кадр «шаймиевского клана» теперь победитель праймериз. С высокой вероятностью займёт кресло главы комитета, а может, и место полуофициального идеолога после ухода Мухаметшина. В топ-10 попали два интересных министра. Марат Ахметов и Азат Хамаев. Оба уже года два ходят в статусе «хромых уток» и парламент для них — отличное место. Высокий результат свидетельствует, что в сентябре они могут поменять работу».

«Среди «новых лиц» в Госсовете ожидается много общественников, а также представителей гуманитарной сферы. «Проходные» места в списке достались, например, заместителю председателя Всемирного конгресса татар Табрису Яруллину, а также татарскому писателю Ркаилу Зайдуллину и артисту драмы Рамилю Тухватуллину. Депутатом может стать и основатель благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов», — уточняет газета «Коммерсантъ».

Важным вопросом предстоящих выборов остаётся вхождение Рустама Минниханова в список партии. Фарид Мухаметшин заявил, что глава республики не сможет возглавить партийный список, ведь это может быть «только тот, кто проходил процедуру предварительного голосования». Между тем в 2014 году Минниханов уже был локомотивом, минуя праймериз. Этот вопрос был решен на партийной конференции. К слову, в этот раз она пройдёт 20 июня. После чего и будет приоткрыта завеса тайны о личности номера № 1 у единороссов на предстоящих выборов.

В рамках заседания Госсовета, назначенного на 5 июня, депутаты планируют утвердить дату выборов депутатов.

Обмеление Волги: последствия для гидроэнергетики

Ухудшение гидрологической обстановки на Волге, произошедшее весной 2019 года, сказалось и на объёме выработки энергии гидроэлектростанциями Волжско-Камского каскада ГЭС.

Напомним, 7 мая на совещании в Москве после обращения республиканских властей, забивших тревогу по уровню Куйбышевского водохранилище на три метра ниже критического, было принято важное решение. В июне будет осуществлено наполнение водохранилища до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы). Негативные последствия снижение уровня воды принесло рыбной отрасли — компании и эксперты отмечают возможные проблемы с нерестом и считаю убытки, а в соцсетях появились видеокадры с плавающей мёртвой рыбой. Также пострадала и туристическая отрасль Татарии: теплоходы туркомпаний не могут прибыть к ряду городов, и рейсы вынуждены отменять.

На совещании профильного комитета Госсовета Татарии 28 мая его глава Тахир Хадеев отметил, что снижение уровня воды в Волге привело к ряду негативных последствий, о которых рассказали эксперты.

«Так, судоходная компания «Татфлот» сообщила, что в результате сложившейся ситуации на водных объектах рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб. Сама компания несет огромные убытки из-за введения ограничения на пассажирские перевозки судами», — уточняется в сообщении пресс-службы Госсовета.

Читайте также: «Рыбным популяциям нанесён непоправимый ущерб» из-за обмеления Волги

По данным на 29 мая 2019 года, как передаёт газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ПАО «Русгидро», уровень воды в Куйбышевском водохранилище оставался на 1,3 м ниже нормального значения. На эту дату была достигнута отметка 51,7 м при ­норме 53 м.

По данным Объединенного диспетчерского управления Средней Волги, в результате сокращения объемов воды, пропускаемой через гидроагрегаты, упала мощность Жигулевской, Саратовской и Нижегородской ГЭС, и выработка энергии ГЭС макрорегиона (Жигулевской, Саратовской и Нижегородской, Нижнекамской, Чебоксарской) снизилась в целом на 16,7%.

«Существенное снижение выработки обусловлено в значительной степени эффектом высокой базы и снижением потребления в ряде субъектов Федерации макрорегиона: например, в Самарской области потребление упало на 1,6%, в Мордовии — на 2,1%, в Пензенской области — на 3,8%, в Саратовской области — на 9,3%, в Марий Эл — на 8%, в Ульяновской области — на 7,6%», — цитирует издание главу фонда развития права и медиации ТЭК Александра Пахомова.

Пахомов добавил, что на сегодня уровень воды в Куйбышевском водохранилище вполне отвечает потребностям Жигулевской ГЭС и риски дефицита энергии незначительны, так как «снижение выработки, в том числе и в связи со снижением уровня воды в водохранилищах, компенсируется снижением потребления энергии в летний период».

Акценты экономики

Главной экономической темой недели стали итоги деятельности автогиганта России, базирующегося в Татарии ПАО «КамАЗ». Предприятие планирует всю прибыль, что получена в 2018 году, направить на формирование резервного фонда компании. Соответствующие рекомендации были даны на заседании совета директоров.

Прибыль компании составила свыше 27,179 млн рублей — на 4% больше, чем годом ранее.

«Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО «КамАЗ», дивиденды по результатам деятельности ПАО «КамАЗ» за 2018 год не выплачивать», — говорится в сообщении ПАО.

Читайте также: Акционеры КамАЗа могут не получить дивидендов

Также на прошлой неделе глава региона Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом ЮАР в России госпожой Номасонто Марией Сибанда-Туси. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между Россией и ЮАР.

Ещё одна новость сферы экономики: Фонд развития моногородов предоставит 175 млн рублей на реконструкцию автодороги к индустриальному парку «Пионер» в Нижнекамске. Решение было принято на заседании наблюдательного совета фонда 28 мая. Он прошёл в Москве.

«Принято важное для города решение, которое откроет новые возможности для реализации двух инвестпроектов на территории индустриального парка «Пионер», — это предприятие по окрашиванию стали «Камасталь» и производство металлических панелей. В совокупности это позволит создать порядка 500 новых рабочих мест», — сообщила гендиректор фонда Ирина Макиева, добавив, что автодорога протяжённостью 5 км откроет доступ автотранспорту к региональным и федеральным трассам и даст компаниям возможность использовать большегрузы.

Размер софинансирования со стороны республики и моногорода Нижнекамска составит 148,6 млн рублей.

И вторая приятная для бюджета новость — в Набережных Челнах 27 мая состоялось открытие нового завода каркасов кабин «КамАЗ». В мероприятии приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров ПАО Сергей Чемезов.

Строительство объекта начали в 2016 году совместно с компанией Daimler. Производственная площадка включает четыре цеха: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь предприятия — почти 70 тыс. квадратных метров. На новом заводе в год планируют выпускать 55 тыс. кабин.

Игорь Комаров отметил, что сегодня в регионе «наблюдается активное развитие отрасли промышленности».

6 Aleksandr Zykov

Рука власти в кармане жителей: инициатива о самообложении

Любимая властями Татарии с 2013 года форма участия граждан в бюджетных расходах — самообложение — может ещё активнее пойти по стране. Депутаты Госсовета РТ подготовили проект законодательной инициативы по внесению в Госдуму федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

«Действующий механизм самообложения граждан на территории населенного пункта по-прежнему не позволяет учесть интересы всех групп населения, проживающих на территории одного населенного пункта, но в разных его частях. Например, остается низкой мотивация граждан, проживающих в определенной части населенного пункта, в решении местных вопросов (ремонт внутридворовых дорог, строительство детских площадок и т. д.) на территории другой части населенного пункта, — уточнили в пресс-службе Госсовета. — В связи с этим предлагается ввести возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта (например, район индивидуальной жилой застройки в городе, группа многоквартирных жилых домов и т. п.)».

Право устанавливать границы территории хотят дать местным властям, а инициатором референдума сможет стать группа граждан части населённого пункта, но не менее чем десять человек.

Напомним, референдумы о самообложении — разовом, а главное — добровольном взносе на целевые нужды, проходят в республике ежегодно и не без скандала. Часто его поводом становится отсутствие льгот для не самых обеспеченных категорий жителей — пенсионеров, одиноких родителей и просто малоимущих граждан. Административные комиссии в некоторых поселениях на случай неуплаты добровольного взноса угрожают привлечением к административной ответственности, хотя уже несколько лет подряд юристы говорят, что это неправомочно.

Читайте также: Самообложение расширят: депутаты Татарии готовят федеральную инициативу

В комментариях газете «Коммерсантъ» депутат Госдумы Игорь Сапко отметил, что инициатива республики должна пройти экспертизу на соответствие федеральному законодательству, но согласился, что «механизмы самообложения нужно развивать»: «Мы будем учитывать мнение не только республики, но и других территорий. Требуется глубокая проработка всех предложений».

Из суда сбежал подсудимый: после оглашения приговора

Казус случился в Ново-Савиновском суде Казани на днях. После оглашения приговора фигурант уголовного дела о мошенничестве Ирек З., которого приговорили к десяти месяцам колонии строгого режима, отпросился в туалет (по другой версии: просто вышел из зала суда молча) и скрылся в неизвестном направлении.

Фигурант дела уже был ранее судим, поэтому и приговор по делу о мошенничестве был строг. Вот только взять под стражу гражданина, на тот момент находившегося под подпиской о невыезде, не смогли.

«Приговор для подсудимого был неутешителен. Зиганшина признали виновным в мошенничестве, хотя и смягчили статью — из мошенничества в значительном размере (сумма ущерба от 10 тыс. рублей) в просто мошенничество. Несмотря на это, суд посчитал, что мужчина должен быть изолирован от общества. По данным наших источников, сыграла свою роль судимость, которая уже была у фигуранта дела. Судья Лукманова приговорила Зиганшина к 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — уточняет издание «Бизнес-онлайн».

На сегодня Ирека З. разыскивают компетентные органы.

7

Слишком богатые пенсионеры: в Татарии установили ценз

Республиканские власти при корректировке законодательства о предоставлении компенсации за проезд пожилым жителям региона снова изменили «имущественный ценз». Таким образом, решено усилить адресность мер социальной поддержки.

«Они перестали давать компенсации за проезд пожилым жителям республики, проживающим в больших квартирах (более 80 кв. м), а также имеющим, например, несколько автомобилей или крупные дачные участки. Чиновники считают, что их «уровень имущественной обеспеченности» позволяет таким пенсионерам социальный проездной стоимостью 486 рублей приобрести самостоятельно», — пишет газета «Коммерсантъ».

Поправки были внесены в порядок предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в регионе. Пенсионерам, которые имеют, по мнению властей, высокий уровень имущественной обеспеченности, компенсации за проезд теперь не полагаются.

Напомним, сам термин «уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина)» ввели в региональное законодательство в конце 2018 года.

Изданию уточнили в минтруда РТ, что число получателей выплаты в марте составляло 461,9 тыс. человек, а с апреля сократилось до 458,8 тысячи — на 0,68%. В марте бюджет региона направил на выплаты 216,7 млн рублей, в апреле — 218,06 млн рублей.

Премия за юбки, или Почём «культ» женственности

Неоднозначная реакция сложилась у общественности на акцию, объявленную частной набережночелнинской компанией «Татпроф» для своих работниц. Мероприятие назвали «Марафоном женственности». Участницам предложено по 100 премиальных рублей за каждый день ношения юбки. В компании на сегодня работают порядка 150 сотрудниц.

Свою инициативу в АО объяснили тем, что «роли женщины и мужчины в современном обществе смешиваются и порой подменяют друг друга, что в целом негативно влияет на будущие поколения». В июне среди мероприятий, стимулирующих женственность, там же пройдёт конкурс «Коса — девичья краса», а до этого состоится соревнование по лепке пельменей.

Читайте также: «Культ» женственности: в Татарии сотрудниц компании в юбках премируют

Компания, работающая на рынке алюминиевых конструкций, основана в 1989 году Сергеем Рачковым, который является депутатом Госсовета Татарии, членом депутатской группы «Татарстан — Новый век», членом комитета по законности и правопорядку.

Специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций компании Анастасия Кириллова в комментариях изданию «Бизнес-онлайн» отметила, что акция — инициатива собственника: «Он очень обеспокоен этим вопросом — смешением гендерных ролей. И очень хочет сохранить женское начало в каждой работнице предприятия — чтобы девушки не носили мужские прически, не переодевались в брюки, занимались рукоделием, вкладывали всю свою теплоту в воспитание детей».

Жители региона по-разному восприняли инициативу, звучали и негативные мнения:

«Это унизительная и противоречивая акция. Господин Рачков говорит о предназначении женщины, испокон веку это было продолжение рода, то есть женщина должна рожать и сидеть дома с детьми? Причём тогда тут работа? Если Рачков может обеспечить свою жену, чтобы она сидела дома с детьми, облачившись в рюши и банты, — прекрасно, но «рачковых» в Челнах мало».

Большинство участников дискуссии между тем идею поддержало, не увидев в ней ничего плохого.

Горящие Полукамушки

В Зеленодольске, где сложилась скандальная ситуация с расселением аварийного фонда, из которого жители не хотят выезжать в связи с низкой выкупной ценой, на неделе случился пожар. Горели как раз аварийные, но уже расселённые дома.

Пожар произошёл в историческом районе «Полукамушки», попавшем под программу расселения. Жителям домов, признанных аварийными, предложили по 11 022 рубля за «квадрат», а так как на благоустроенное, равноценное жильё не хватит, то альтернатива есть в виде социальной ипотеки или же коммерческого найма. Горожане в большинстве своём против и пытаются через суд добиться повышения выкупной цены, но пока безрезультатно.

Читайте также: «Обезьянам в зоопарке дают больше»: скандал с аварийным фондом Татарии

По данным ГУ МЧС России по Татарии, 29 мая в 13:00 поступило сообщение о пожаре в домах 11 и 13 в Красном переулке Зеленодольска.

«К прибытию первых пожарных подразделений дома горели открытым огнём по всей кровле. Деревянные пристрои также были охвачены огнём. Есть угроза распространения огня на дом № 15 (также выселенный). Подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара № 2. Площадь пожара 250 кв.метров. Пострадавших нет», — сообщало в тот день ведомство, позднее уточнив, что 15-й дом удалось отстоять от огня, а в 13:56 было ликвидировано открытое горение в доме № 11, а чуть позднее —и во втором здании.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Подробности ещё предстоит выяснить.

«Туалетная история» в школах Татарии

Скандальная ситуация возникла в сфере образования Татарии. Актив Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявил, что 142 школах в зданиях нет туалетов, а в 244 — горячей воды. Об этом сообщалось на встрече с представителем центрального штаба Андреем Медведевым.

По словам активистов, деньги на исправление ситуации были выделены, но задачи не выполнены, при этом в бюджет деньги не вернулись по непонятной причине. Медведев предложил промониторить цены на ремонт этих школ.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева уточнила, причины, по которым затягивается решение проблем, абсурдны.

«А срок, к сожалению, равен году практически. Приводятся странные обоснования: то проект, то договор не так заключён», — цитирует Шмелеву издание «Казанский репортёр».

Напомним, к 2021 году все государственные и муниципальные общеобразовательные организации должны решить вопрос с надлежащими условиями для пребывания детей, и прежде всего это соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. В ежегодном послании Владимир Путин призвал все регионы России в ближайшие два года полностью решить вопрос с отоплением школ, обустройством туалетов, проведением водопровода и канализации.

Читайте ранее в этом сюжете: Туризм «сел на мель», власти рискуют...: обзор Татарии