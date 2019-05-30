Южная Корея намерена полностью излечить туберкулёз к 2030 году

Сеул, , 15:52 — REGNUM Южная Корея собирается полностью излечить жителей от туберкулеза к 2030 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство здравоохранения.

В Южной Корее наблюдается наивысший уровень распространения болезни среди всех стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, в 2017 году из 100 000 человек 70 были больны туберкулезом, в то время как в ОЭСР, в среднем, этот показатель составляет 11 человек.

Правительство уже разработало ряд мер по борьбе за заболеванием. На улицах Южной Кореи будут расположены мобильные медицинские центры, где жители смогут проверить свое здоровье на наличие опасной болезни. Также обяжут пройти обследование работников и студентов из других стран. Более того, правительство планирует проводить выборочные проверки иностранцев, приезжающих из стран с высоким уровнем заболеваний туберкулезом.

Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило, что благодаря предпринятым мерам в течение 11 лет уровень больных туберкулезом снизится до 10 человек на каждые 100 000, а к 2030 году болезнь исчезнет полностью.