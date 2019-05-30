Четверг, 30 Мая 2019 года
13:17:35 МСК

У абонентов Tele2 возникли проблемы со связью

Общество

У половины абонентов сложности возникли и со звонками, и с передачей данных

У абонентов Tele2 возникли проблемы со связью
Иллюстрация: Tele2gid.ru
Tele2

Москва, 30 мая 2019, 13:10 — REGNUM  Перебои с голосовой связью и мобильным интернетом возникли у оператора Tele2. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector и подтверждает сообщение пресс-службы компании.

В компании отметили, что кратковременные сложности со связью могли наблюдаться у некоторых московских абонентов. Восстановление работоспособности всех сервисов заняло менее 20 минут.

По данным сервиса, у половины абонентов сложности возникли и со звонками, и с передачей данных, у 37% — с мобильной связью, у 11% — с мобильным интернетом. При этом на проблемы жаловались на только в Москве, но также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону и Челябинске.

Читайте также: Tele2 впервые предложила абонентам перейти на электронные сим-карты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить