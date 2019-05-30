У абонентов Tele2 возникли проблемы со связью

Москва, , 13:10 — REGNUM Перебои с голосовой связью и мобильным интернетом возникли у оператора Tele2. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector и подтверждает сообщение пресс-службы компании.

В компании отметили, что кратковременные сложности со связью могли наблюдаться у некоторых московских абонентов. Восстановление работоспособности всех сервисов заняло менее 20 минут.

По данным сервиса, у половины абонентов сложности возникли и со звонками, и с передачей данных, у 37% — с мобильной связью, у 11% — с мобильным интернетом. При этом на проблемы жаловались на только в Москве, но также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону и Челябинске.

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