«Это преступление»: опасные отходы РФ свезут в густонаселённые районы

Москва, , 14:56 — REGNUM Планы правительства России по строительству новых мусороперерабатывающих заводов для опасных отходов могут угрожать жизни десятков миллионов человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил известный блогер и депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ).

Бондаренко отметил, что в России планируется построить четыре завода по переработке мусора. Соответствующее решение предусмотрено постановлением правительства РФ, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Объекты планируется возвести в Саратовской, Курганской, Кировской областях, а также в Удмуртии. Средства на строительство будут выделены уже в 2019 году. Предполагается, что каждый объект будет обрабатывать по 50 тыс. тонн отходов первого и второго классов опасности. Технологии, по которым будут выполнять эту задачу, пока не известны.

В Саратовской области завод появится в посёлке Горный, в котором проживают около 5 тыс. человек. Совсем рядом, в 30 километрах, находится город Пугачёв с населением в 40 тысяч человек, в 50 километрах — второй город региона Балаково, где проживает 190 тысяч человек. В непосредственной близости от объекта расположены десятки деревень.

Бондаренко обратил внимание, что в Саратовской области даже не проводили публичные слушания по этому вопросу.

«Никакого общественного обсуждения не было, хотя власть должна была провести общественные слушания с привлечением экспертов, учёных-экологов. Ничего этого сделано не было. Но в этом году уже направляются средства на строительство мусороперерабатывающих заводов. Мы не имеем информации о веществах, которые будут перерабатывать и о технологии по которой будут это делать. С учётом того, что в нашей стране любят на таких вещах экономить, у нас есть опасения что это всё ударит по здоровья граждан. Мы опасаемся, что это приведет к ужасным последствиям», — отметил Бондаренко.

Саратовский депутат высказал мнение, что рациональнее было бы построить данные объекты в слабозаселённых территориях. Причём таких мест в России немало. Однако правительство России, по всей видимости, пожалело денег. Ведь при строительстве мусороперерабатывающих заводов в слабозаселённых или непригодных для проживания территориях придётся возводить всю инфраструктуру, дороги, коммуникации с нуля. Это существенно повысит стоимость проекта. Таким образом, считает депутат, ради экономии денег решено было поставить под угрозу здоровье граждан.

«Продукты первого и второго класса опасности — это самые опасные вещества, которые находятся на нашей планете. Это продукты, которые не имеют периода распада. При попадании в атмосферу, воду среда будет отравлена навсегда. У нас возникают большие опасения, что при том уровне коррупции, который есть в нашей стране, это будет нести угрозу для жизни десятков миллионов человек. У государства есть возможность применять новые технологии, разместить заводы в отдаленных территориях, но оно этого не делает. Это фактически преступление. Почему не обсуждали? Потому что, видимо, эти вопросы неудобны для обсуждения. Правительство, по сути, экономит на здоровье наших граждан», — сказал Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин после «антимусорных» митингов в Архангельской области назвал ошибкой принятие решений без учёта мнения людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин о мусорных проектах: тайно принятые решения — проблемы на будущее