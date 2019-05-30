Мособлдума упразднила Воскресенский и Раменский районы Подмосковья

Красногорск, , 13:36 — REGNUM Власти Подмосковья наделили Воскресенск и Раменское статусами городов областного подчинения. Соответствующий закон был принят депутатами регионального парламента на заседании Московской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, в соответствии с принятыми изменениями будут упразднены Воскресенский и Раменский районы Московской области.

«Настоящие законопроекты установлены в целях приведения административно-территориального устройства в соответствие с изменением территориальной организации местного самоуправления на территории Воскресенского и Раменского районов», — отметила она.

Напомним, ранее Мособлдума приняла законы о формировании городских округов на территории Воскресенского и Раменского муниципальных районов. Сам закон «О поддержке общественного территориального самоуправления в Московской области» был принят Московской областной думой в октябре 2017 года.

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