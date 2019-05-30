В индийском штате Гуджарат объявлен «оранжевый уровень» из-за жары

Ахмадабад, Индия, , 14:14 — REGNUM 29 мая правительство индийского города Ахмадабад в штате Гуджарат повысило уровень опасности погоды до «оранжевого». Согласно данным метеорологического управления, данное решение было принято в связи с аномально высокими температурами в городе. По сообщению представителей управления, жара наблюдается в городе уже на протяжении нескольких дней.

«В городе Ахмедабад был повышен уровень опасности погоды до «оранжевого», в связи с тем, что в этом районе наблюдается аномально высокая температура. Данный уровень опасности будет действителен еще несколько дней», — заявил журналистам начальник индийского метеорологического департамента Джаянк Саркар.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», тепловая волна также охватывает и соседние города. В данной местности температура воздуха достигает +44 градусов по Цельсию.

Метеорологическое управление Индии также заблаговременно предупредило правительства и жителей соседних штатов о возможности повышения температуры и заявило о необходимости предпринять меры по обеспечению безопасности граждан.