Премьер Пакистана послал самолет за освобожденными заключенными в Малайзии

Исламабад, , 16:45 — REGNUM 29 мая в Пакистан прибыл самолет с 320 гражданами страны, которые возвратились из малайзийских тюрем.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился направить специальный борт Пакистанских авиалиний, чтобы вернуть всех пакистанцев, освобожденных из тюрем Малайзии, на родину к празднику разговения Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам), завершающему священный месяц Рамадан. По сообщению телеканала, поднявшись на борт самолета после длительной задержки, вызванной закрытием воздушного пространства над Пакистаном, репатрианты кричали «Слава Имрану Хану!». Большинство пакистанцев, вернувшихся на родину спецбортом, оказались в малазийских тюрьмах из-за просроченной визы или разрешения на пребывание.

Кроме того, ОАЭ объявили, что готовы отпустить на свободу 572 заключенных из Пакистана в рамках амнистии, приуроченной к священному для мусульман месяцу Рамадан.