Новый комплекс екатеринбургской кольцевой автодороги сдадут раньше срока

Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Свердловской области ускорят работы над третьим пусковым комплексом Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил региональный министр транспорта Василий Старков на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хотя первоначально сдать третий комплекс хотели в 2024 году, но благодаря получению федеральных денег работы закончат уже к концу 2022 года.

Вместе с этим к тому же сроку планируют закончить дорогу к свердловским посёлкам Большой Исток и Семь ключей, добавил министр.

Напомним, ранее глава областного минтранса Василий Старков представил «рейтинг» свердловских автодорог, на которые будет обращено самое пристальное внимание. Это режевское направление и дорога из Богдановича в Ирбит.

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