Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок

Общество

Платных парковок в регионе пока нет, но законы уже принимают

Красногорск, 30 мая 2019, 12:43 — REGNUM  В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе. Соответствующий закон приняли депутаты областного парламента на заседании Московской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, законопроектом предлагается определить полномочия Московской областной думы и правительства Московской области в области организации дорожного движения, а также установить особенности размещения и использования платных парковок.

«Сегодня у нас отсутствуют платные парковки регионального значения или в муниципальной собственности. Данным законопроектом предусмотрена методика расчёта нормативно-финансовых затрат, методика расчёта платы за пользование парковок, которая в случае их появления будет ограничивать максимальную ставку», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что государственные парковки будут бесплатными в период девяти часов вечера до семи утра в будние дни, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Платные парковки не планируется открывать возле объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных домов.

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Платные парковки
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