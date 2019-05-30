Красногорск, , 12:43 — REGNUM В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе. Соответствующий закон приняли депутаты областного парламента на заседании Московской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, законопроектом предлагается определить полномочия Московской областной думы и правительства Московской области в области организации дорожного движения, а также установить особенности размещения и использования платных парковок.

«Сегодня у нас отсутствуют платные парковки регионального значения или в муниципальной собственности. Данным законопроектом предусмотрена методика расчёта нормативно-финансовых затрат, методика расчёта платы за пользование парковок, которая в случае их появления будет ограничивать максимальную ставку», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что государственные парковки будут бесплатными в период девяти часов вечера до семи утра в будние дни, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Платные парковки не планируется открывать возле объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных домов.