IKEA объединила сериалы «Симпсоны», «Очень странные дела» и «Друзья»

Абу-Даби, , 13:35 — REGNUM Шведский магазин мебели IKEA воссоздал интерьеры комнат из популярных кинопроизведений. На сайте филиала сети в Объединенных Арабских Эмиратах команда IKEA опубликовала три примера гостиных, каждая из которых знакома любителям сериалов, на публикацию обратило издание Comic Book.

Во всех трех дизайнах специалисты использовали исключительно мебель своего производства. Серия получила название IKEA Real Life.

Первым стал интерьер «для всей семьи», взятый из заставки мультипликационного сериала «Симпсоны»: комната с розовыми стенами и коричневым диваном знакома всем, кто хотя бы раз видел заставку произведения. Такая гостиная создана для веселья, убеждены дизайнеры IKEA.

Комната «для друзей» оказалась гостиной из популярного телесериала 90-х «Друзья» (F.R.I.E.N.D.S): смешение стилей и яркие детали делают ее, согласно описанию сайта, удобной и подходящей для регулярных встреч с близкими людьми.

Третьим примером синтеза выдумки и реальной жизни стала комната «для всех»: ее прототипом выступила гостиная семьи Байерс из сериала «Очень странные дела» от Netflix. Ее отличает гирлянда, пересекающая одну из стен комнаты, и буквы английского алфавита, написанные краской прямо на обоях: элементы, ставшие узнаваемыми символами произведения для массовой аудитории. «Каждая гостиная рассказывает историю семьи», гласит подпись к интерьеру.

По словам Винота Джаяна, управляющего магазинами IKEA в ОАЭ, им пришлось работать с креативщиками в течение нескольких месяцев, чтобы подобрать максимально узнаваемые предметы.

Сериалы давно стали неотъемлемой частью массовой культуры: по данным за 2018 год жители США стали чаще называть дочерей именами героинь из популярного сериала «Игра престолов».

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