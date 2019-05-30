АССК России впервые проводит клубный турнир «Восток vs Запад»

Казань, , 12:22 — REGNUM Ассоциация студенческих спортивных клубов России впервые поделила студенческие спортивные клубы на европейскую и азиатскую конференции. Отбор в команду «Запад» пройдет в рамках Всероссийского фестиваля «Наш выбор — спорт!», открытие которого состоялось в Казани.

На площадке спортсмены будут состязаться в кроссфите, волейболе, русском силомере, бадминтоне и перетягивании каната. В соревнованиях определятся 4 команды, которые выступят за европейскую сборную в первом клубном турнире АССК России «Восток vs Запад» этой осенью в Москве.

Приветственную телеграмму участникам фестиваля направил президент России Владимир Путин. Со сцены письмо главы государства зачитала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

«На стадионах и площадках города пройдут соревнования по целому ряду спортивных дисциплин, в которых участники смогут продемонстрировать свой талант, умение работать в команде, готовность побеждать. Что называется, погрузиться в атмосферу честной, справедливой борьбы и дружеского общения, которая всегда царит на мероприятиях Ассоциации студенческих спортивных клубов России», ­­— отметил в своем послании Владимир Путин.

Также он высказал уверенность в том, что фестиваль внесёт значимый вклад в популяризацию ценностей здорового образа жизни и молодёжного спорта.

Почетными гостями церемонии открытия стали замминистра спорта России Марина Томилова, а также заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов. До этого они приняли участие во встрече со студенческими лидерами.

К следующему году доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 80%, а к 2025 — 90%.

«Это не просто цифры, которые говорят, что 8 из 10 студентов в России в 2020 году будут активно заниматься спортом. За этими цифрами будущее, здоровые поколения. В то же время увеличение доли профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих студенческие спортивные клубы, должна достигнуть 60%», — отметила Марина Томилова.

Андрей Платонов, в свою очередь, подчеркнул необходимость максимальной включенности регионов в этом вопросе: «Важно проводить работу на местах, стараясь задействовать все возможности ресурсы. Аудитория, с которой мы работаем, требует постоянного и систематического внимания, обновления актива клубов, вовлечения новых менеджеров и лидеров клуба, проведения качественных и интересных спортивных мероприятий».

На протяжении ближайших трех дней участников фестиваля ожидают соревнования, деловая программа и семинары по организации спортивных событий.

Отметим, на мероприятие в Казань также приехало 1600 финалистов главного проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов России — чемпионата АССК. Это ежегодное состязание, участники которого соревнуются в баскетболе, футболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах.

Кроме того, на площадке собрались финалисты образовательной программы «АССК.pro». Это проект, созданный для повышения профессиональных компетенций актива студенческих спортивных клубов. В рамках программы все желающие на безвозмездной основе получают знания в области спортивного менеджмента, маркетинга, event-менеджмента и других направлений. Спикерами и наставниками студентов являются профессионалы-практики федерального уровня.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, правительство Республики Татарстан и Ассоциация студенческих спортивных клубов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России — общероссийская молодежная организация, развивающая массовый спорт среди студентов. Организована в 2013 году по инициативе студентов, которую лично поддержал президент РФ В. Путин.