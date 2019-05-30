Жителя Петербурга наказали за сокрытие информации о теракте в Дагестане

Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Обвинительный вердикт вынесен жителю Санкт-Петербурга Вячеславу Павловскому, который знал о готовящемся в Дагестане теракте, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Выборгский районный суд Северной столицы оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей, передаёт 30 мая Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Установлено, что Павловский в 2018 году встречался с рядом боевиков. Те рассказали ему, что собираются поехать в Дагестан и устроить там теракт, чтобы посеять панику среди населения. Бандиты были ликвидированы 21 апреля того же года в ходе спецоперации в городе Дербенте. Свою вину в суде Павловский признал.

Читайте также: Спецслужбы предотвратили 19 терактов в России в 2018 году

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российские спецслужбы на территории страны предотвратили 19 терактов. Об этом в марте рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он также уточнил, что в общей сложности за минувший год было предотвращено 35 преступлений террористической направленности.

В декабре 2018 года директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за 2018 год спецслужбами и правоохранительными органами были сорваны планы 37 террористических ячеек по совершению атак. Он отметил, что теракты должны были произойти в Дагестане, Ингушетии, Чечне и на Ставрополье.

Читайте также: ФСБ предотвратила планы 37 террористических ячеек в 2018 году