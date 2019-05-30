Холодный фронт ударит по Москве вечером 30 мая

Москва, , 12:03 — REGNUM К Москве подходит холодный фронт погоды, сообщили журналистам 30 мая в центре «Фобос».

"В Москве ливни с грозами ожидаются уже в начале дня. А пик ненастья придётся на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть. И в пятницу во второй половине дня дожди полностью прекратятся», — говорится в прогнозе.

При этом средняя температура днём в Москве не превысит +26°С.

Синоптики отмечают, что 29 мая под ударом стихии находились регионы северо-запада страны. Движение фронта сопровождалось усилением ветра. В результате которого дороги Волхова оказались завалены деревьями, а в Киришах задерживались поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Москве ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем и грозой. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 5−10 м/с с порывами до 12−17 м/с.

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