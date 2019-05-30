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С ценой проезда в городском транспорте Екатеринбурга ищут золотую середину

Общество

Чтобы не скинуть всё на пассажиров

С ценой проезда в городском транспорте Екатеринбурга ищут золотую середину
Адливанкин Самуил Яковлевич. Трамвай Б. 1922

Екатеринбург, 30 мая 2019, 11:37 — REGNUM  При повышении тарифов на проезд в екатеринбургских трамваях и троллейбусах будет найдена золотая середина. Об этом заявил свердловский министр транспорта Василий Старков на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам областного чиновника, министерство уже плотно работает с мэрией Екатеринбурга по вопросу обновления транспортного парка, и нужно найти «сбалансированное решение».

«Сейчас общая задача — найти такую золотую середину, чтобы не скинуть всю нагрузку на пассажира или городской бюджет, во втором случае это те же налоги, которые будут платить граждане. Не подходит и вариант только частных вливаний, который бы никого не заинтересовал», — сказал министр.

Старков подчеркнул, что тарифы так или иначе всё равно растут — из-за инфляции или инвестиционной составляющей.

«Нужно сделать так, чтобы повышение тарифов было обосновано в рамках инвестиционных процессов, чтобы инвестор был заинтересован во взаимной работе, чтобы затраты на бюджет не ставили нас в тупик по реализации других оперативных планов», — считает руководитель.

Когда необходимое решение будет сформировано, пока неизвестно.

Напомним, ранее вице-мэр по транспорту Екатеринбурга Алексей Бубнов заявлял, что подорожания проезда на трамваях и троллейбусах Екатеринбурга может и не быть. Если инвестиционная программа по данным видам общественного транспорта будет профинансирована из областных или федеральных источников, то деньги граждан использоваться не будут, сказал чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: Подорожания проезда в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга может и не быть

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Судьба общественного транспорта в городах России
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