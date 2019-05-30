Получившие гектар жители Якутии создают на нём круглогодичную умную теплицу

п. Айхал, Якутия, , 11:36 — REGNUM В посёлке Айхал Мирнинского района Якутии на полученном бесплатно «дальневосточном гектаре» будет создана «умная» автоматизированная теплица, которая будет работать круглый год. Авторы проекта — Виктор и Анастасия Витеско — намерены выращивать в ней для жителей республики качественные овощи.

Проект Виктора Витеско технологически необычен: каркас теплицы сделал из бруса и обшит листами поликарбоната. Оборудование для полива и обогрева помещений, в которых будут выращиваться овощи, уже приобретено.

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«Температура, полив, освещение, проветривание, влажность будут автоматизированы. Такая система — это удобно, ведь можно будет экономить время на другие занятия и работу», — отметил Виктор Витеско.

По словам Анастасии Витеско, для запуска работы теплицы уже всё готово, и выращивание овощей начнётся сразу после того, как появится возможность присоединения к электро-, водо‑ и теплоснабжающим сетям.

«Мы планируем максимально автоматизировать эту теплицу, — рассказала она. — Уже есть электрический котёл, который будет поддерживать инженерную систему отопления в тот период, когда центральное отопление уже не будет работать, — всё равно у нас бывают холодные ночи и необходимо подтапливать. Этот котёл исключает необходимость постоянного нахождения возле него, мы будем иметь все данные, графики, статистику в электронном виде. Плюс уже закуплена система капельного полива, которую надо будет только смонтировать, которая тоже будет работать автоматически. Осталось только ресурсы получить».

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Выращивать семья Витеско на первом этапе планирует огурцы.

«Дальше будем смотреть по севообороту. Но огурцы на данном этапе — самая рентабельная культура, которая не требует длительного выращивания и достаточно быстро входит в стадию плодоношения», — отметила Анастасия Витеско.

По её словам, есть предварительная договорённость с овощными магазинами, которые готовы принимать продукцию.

«В любом случае люди заинтересованы, потому что всё идёт с «материка», и достаточно большие суммы тратятся на оплату доставки продуктов. Кроме того, сокращаются сроки хранения продукции, и это снижает её качество. Предприниматели заинтересованы в том, чтобы поставлять северную продукцию прямо с грядки. И качество продукции — это большой такой нюанс, который у нас страдает», — также сказала Анастасия Витеско.

Отметим, что, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Якутии зарегистрировано более 8 тысяч договоров безвозмездного пользования большими земельными участками. Еще по 1,5 тысячам заявлений рассмотрены положительно.

Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тысяч человек. Люди получают бесплатно землю, за которую еще три года назад они должны были бы платить деньги на аукционах, отдавать деньги за межевание и ходить по кабинетам в целях согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед вместе с семьей и другом бесплатно оформил участок площадью пять гектаров в живописном месте у подножья знаменитых камчатских вулканов. Получатели «дальневосточных гектаров» строят туристический комплекс, а также создают теплицу по круглогодичному выращиванию клубники. Их проекты выиграли грантовые конкурсы. В совокупности они получили поддержку на 6,5 миллионов рублей по 4 различным грантам. Помимо туристического проекта, Денис с партнёром планируют обустроить на «дальневосточном гектаре» теплицу по круглогодичному выращиванию клубники.