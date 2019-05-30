Войну в Донбассе прошли более 400 тыс. боевиков ВСУ — Терещенко

Киев, , 11:39 — REGNUM За пять лет гражданской войны в Донбассе инвалидами стали 60 тыс. боевиков ВСУ, заявил заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко 29 мая в интервью телеканалу «Громадське».

"До 60 тысяч человек получили инвалидность вследствие войны в Донбассе, — рассказал он. — Более 250 из них — это мужчины и женщины, которые пережили ампутацию».

По словам чиновника, всего на Украине около 400 тыс. участников конфликта. Около 80 тыс. боевиков не состоят на учёте ни в одном госучреждении, поэтому о них ничего неизвестно, получают ли они хотя бы какую-то медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает всё, чтобы прекратить войну в Донбассе. При этом, приказа о прекращении огня и отводе техники ВСУ он до сих пор не отдал.

Читайте также: Вдовы боевиков ВСУ, погибших в Донбассе, выступили против прекращения войны