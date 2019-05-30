Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Пакистан из Малайзии вернулись свыше 320 бывших заключенных

Общество

Конфликт с Индией вынудил Исламабад частично ограничить авиаперевозки

Исламабад, 30 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Свыше 320 бывших заключенных из Пакистана вернулись на родину из Малайзии, сообщает 30 мая Geo TV.

Осужденные, отбывали наказания за незначительные правонарушения, однако после истечения срока наказания не могли вернуться домой, так как между странами было закрыто воздушное авиасообщение.

Специальный помощник премьер-министра Пакистана по делам граждан за рубежом Зульфикар Букхари лично занимался вопросом их возвращения, чтобы они смогли воссоединиться с семьями.

Министр лично встречал авиарейс доставивший заключенных в Исламабад, вместе с ним встречать бывших заключенных пришли и другие высокопоставленные чиновники Пакистана.

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