В Пакистан из Малайзии вернулись свыше 320 бывших заключенных

Исламабад, , 11:26 — REGNUM Свыше 320 бывших заключенных из Пакистана вернулись на родину из Малайзии, сообщает 30 мая Geo TV.

Осужденные, отбывали наказания за незначительные правонарушения, однако после истечения срока наказания не могли вернуться домой, так как между странами было закрыто воздушное авиасообщение.

Специальный помощник премьер-министра Пакистана по делам граждан за рубежом Зульфикар Букхари лично занимался вопросом их возвращения, чтобы они смогли воссоединиться с семьями.

Министр лично встречал авиарейс доставивший заключенных в Исламабад, вместе с ним встречать бывших заключенных пришли и другие высокопоставленные чиновники Пакистана.

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