Компании Южной Кореи примут участие в международных выставках во Вьетнаме

Хошимин, Вьетнам, , 11:12 — REGNUM Южнокорейские компании примут участие в международных выставках во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциацией международной торговли.

По их словам, 219 южнокорейских компаний, работающих в таких сферах как красота, мода, еда, товары для дома, примут участия в международной выставке Vietnam International Premium Products Fair и 7-й ярмарке товаров для детей Vietnam Int'l Maternity Baby&Kids Fair.

Известно, что выставки пройдут в выставочном комплексе SECC (Saigon Exhibition and Convention Center) в период с 30 мая по 2 июня 2019 года.

Согласно данным представителей ассоциации международной торговли, 99% вьетнамских потребителей положительно относятся к товаром из Южной Кореи благодаря корейской музыкальной волне халлю.

«В прошлом году Вьетнам зафиксировал самые высокие темпы экономического роста (7,08%), потребительский рынок Вьетнама также быстро развивается», — сообщили представители Корейской ассоциацией международной торговли.

Ожидается, что данные выставки также посетят жители соседних стран, таких как Сингапур, Малайзия, Индонезия и Тайвань.