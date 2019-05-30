Второй за неделю беглый преступник возвращен в Китай из-за рубежа

Пекин, , 10:48 — REGNUM Один из самых разыскиваемых беглых китайских преступников вернулся в Китай после 6,5 лет бегства за рубеж, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Бывший председатель компании Yunnan Tin Group из провинции Юньнань на юго-западе Китая и заместитель директора комитета по экономике и финансов провинциального собрания народных представителей Сяо Цзяньмин подозревается во взяточничестве, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Сяо родился в 1947 году, в декабре 2012 года он бежал за рубеж. Народная прокуратура провинции Юньнань выпустила ордер на арест Сяо в августе 2014 года, а в феврале 2015 года он был помещен в список Интерпола с уведомлением с красным углом, что означает необходимость немедленной его выдачи Китаю в случае обнаружения за рубежом.

Таким образом, Сяо стал уже 58-м беглым преступником из списка 100 самых разыскиваемых беглецов Китая. Буквально на днях в Китай вернулась Мо Пэйфэнь, которая была 57-й в списке.

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