За 20 лет страны Африки достигли прогресса в улучшении жизни детей — доклад

Кигали, , 10:41 — REGNUM Несмотря на то, что некоторые страны Африки являются самыми бедными в мире, многие из них с 2000 года достигли значительного прогресса в улучшении благосостояния детей, передает BBC Africa со ссылкой на доклад организации Save the Children.

В докладе говорится, что успехи были достигнуты в сферах здравоохранения, образования и безопасности. В 2000 году права 970 миллионов детей нарушались по всему миру. Дети страдали от недоедания, убийств, принуждения к бракам и рождению детей, а также от недостатка образования.

В настоящее время от этих проблем страдают 690 миллионов детей, по оценкам Save the Children.

Наибольших достижений в улучшении качества жизни детей в Африке достигли Сьерра-Леоне, Руанда и Эфиопия.

Первое место по обеспечению благополучия детей в мире занимает Сингапур, затем идет Швеция, Финляндия и Норвегия.

Последнее место в мире занимает ЦАР. Все страны Восточной Африки, кроме Руанды, также не достигли особых успехов в улучшении качества жизни детей.