По делу о взрыве в Академии Можайского в Петербурге обвинён преподаватель

Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Преподаватель Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, профессиональный сапёр Рифат Закиров стал единственным фигурантом уголовного дела по факту апрельского взрыва в Академии, при котором пострадали четыре сотрудника военного вуза, в том числе сам Закиров.

Как сообщает 30 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в следствии, офицеру инженерных войск, участнику боевых действий на Северном Кавказе и в других горячих точках предъявлено обвинение в хищении взрывчатых веществ с использованием служебного положения, а также их незаконной перевозке и хранении. Закиров находится под домашним арестом.

Напомним, о том, что следствие считает именно Закирова причастным к взрыву, вскоре после ЧП рассказала в соцсетях его супруга. Офицера допрашивали еще на больничной койке в госпитале Военно-медицинской академии, а также ограничили его общение с внешним миром. Супруга категорически отрицала причастность своего мужа к случившемуся, затем сообщила, что «давление» следствия на Закирова ослабло, и более никак не комментировала происходящее.

Как сообщает сегодня «Коммерсантъ», по версии следствия, Закиров собрал тротил из обезвреженных им в разное время боеприпасов и изготовил управляемую бомбу.

Мотивом преступления называется желание Закирова, обезвредив своё же взрывное устройство, получить право на приватизацию второй служебной квартиры в Петербурге, предоставленной ему Министерством обороны. Первая квартира была приватизирована родственниками, в силу чего офицер потерял право на приватизацию еще одной квартиры и был этим недоволен, но проиграл спор суде.

Пока остается неясным, входил ли сам взрыв в план обвиняемого, либо он всё-таки произошел случайно.

Напомним, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел 2 апреля 2019 года около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Частично обрушился лестничный марш, были выбиты стёкла в окнах. Курсанты академии при взрыве не пострадали и были эвакуированы.

Пострадали четверо военнослужащих, сотрудников академии, все они офицеры. Их доставили в клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и оказали медицинскую помощь. Одному пострадавшему была проведена операция.

Уголовное дело по факту взрыва возбуждено военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения. Происшествие квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Идет следствие.

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