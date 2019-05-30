«Жёстко наказывали врачей»: о порядке контроля за лечением онкобольных

Барнаул, , 10:29 — REGNUM Порядок оказания медпомощи онкобольным был введен приказом Минздрава РФ №915н от 15.11.2012 («Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология»), напомнил заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор и экс-руководитель ТО Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Трешутин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новшества в контроле за лечением онкобольных, о которых ранее сообщил члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, он пояснил:

«После утверждения Минздравом РФ порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в этот документ вносились изменения. Главное изменение произошло в ионе 2017 года, когда жестко определили сроки начала лечения в 14 дней после установки диагноза. Мы (Росздравнадзор) это жестко контролировали и наказывали врачей по КоАП РФ за нарушение сроков! Сейчас к этому подключили ещё и страховые компании. Вот суть в чем».

Напомним, о введении Минздравом РФ новой системы оказания онкологической помощи сообщила «Российская газета» со ссылкой на члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперта Всероссийского союза страховщиков, профессора Алексея Старченко. По его словам, новый порядок контроля призван обеспечивать такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно.

Ранее кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM вступившие в силу изменения правил медицинского страхования, отметил, что именно страховые компании по определению и раньше должны были контролировать качество оказываемой помощи, работать с застрахованными гражданами, но в реальности они стали посредниками при переводе денежных средств от ФОМС до лечебных учреждений.

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