Игра «Заря-6» при участии Минобороны — новый уровень страйкбола в России

Алексей Мазуров, , 18:25 — REGNUM

Провести ночной штурм позиций противника, поездить на БТР, БМП, МТ-ЛБ и стать участником воздушного десанта, держать оборону точки в условиях атаки превосходящих сил, пытаться вывести из строя технику противоборствующей стороны, превозмогать усталость и проверить свою физическую форму — все эти возможности предоставила участникам страйкбольная игра «Заря-6: Операция тайфун», которая прошла 24−26 мая на 255-м межвидовом полигоне Минобороны РФ, расположенном недалеко от города Чебаркуль.

«Заря» — не просто страйкбольная игра, в организации которой принимают участие военные — это проект Министерства обороны РФ, соответственно, это уже совершенно иной уровень подхода к организации подобного мероприятия. В ней задействовали технику и ресурсы — до 40 единиц, в том числе несколько танков Т-72.

Мне удалось поучаствовать в игре, и скажу честно — я получил массу совершенно новых впечатлений, несмотря на то, что в страйкбол играю с 2000 года, т. е. уже почти 19 лет.

Когда мы вечером 24 мая 2019 года приехали на полигон, он нас встретил не очень приветливо: на улице шел дождь, а температура воздуха была около 5−7 градусов по Цельсию. Сами условия никого бы не остановили, но дело в том, что они формируют высокий уровень влажности — из-за этого начинают запотевать защитные очки.

После того, как прошло первое построение, объявили старт игры — началась первая ночная фаза, ситуация нормализовалась, но весьма специфически: температура упала до нуля и появился довольно сильный ветер. Проблему запотевания очков это решило, но появилась другая: что-то пошло не так с организацией транспорта, и наш взвод уехал на позиции лишь через два часа. Пришлось всячески согреваться на плацу. В итоге, забившись в УРАЛ, как сельди в бочку (все хотели попасть на игру побыстрее, и кому-то в течение около 40 минут пришлось ехать в неестественной позе), мы попали в игровую зону.

Там мы о погоде и недочётах организации уже совсем забыли. Прежде всего — благодаря группе имитации, чья работа была на высоте: отовсюду слышались выстрелы из огнестрельного оружия (стреляли холостыми), в зданиях горели оконные рамы, бахали взрывпакеты группы имитации и страйкбольные гранаты тех взводов, которые уже штурмовали здания. Я на играх, подобных «Заре», был первый раз и с таким высоким уровнем имитации ещё не сталкивался.

Ночная фаза — это очень специфическая часть страйкбольной игры, сопряжённая со многими проблемами. К ней люди готовятся заранее, в течение продолжительного времени. Покупают приборы ночного видения (ПНВ), «трассерные» системы, при помощи которых производится подсветка специальных шаров, мощные фонари и прочее снаряжение.

Перед «синей» стороной, за которую я играл, поставили задачи захвата ценного груза (ящиков с ПЗРК) и последующей обороны здания. Наша группа получила задание и выдвинулась к месту его выполнения. Те, у кого не было ПНВ, традиционно шли «хвостом» за теми, у кого они были. Глаза в темноте привыкают, но стоит «поймать» ими луч мощного фонаря, и в течение какого-то времени ты снова ничего не видишь. Ночная фаза закончилась около двух часов, и мы, снова загрузившись в УРАЛы и БТРы, выдвинулись к лагерю, где обсуждали, как прошла фаза, разбирали ошибки и делились впечатлениями.

Второй день начался с того, что прилетели два вертолёта Ми-8, и около 120 счастливчикам удалось почувствовать себя участниками воздушного десанта. Мне не повезло, но зато я смог увидеть этот процесс со стороны.

После этого мы снова загрузились в машины и выдвинулись на другую часть полигона, где расположена учебная деревня. В этой фазе организаторы задействовали технику по-максимуму, лично мне удалось впервые в жизни проехаться в десантном отделении БМП-2 (в БТР-80 я ранее уже ездил). Водители традиционно не стеснялись, и мы получили море впечатлений от транспортировки (шлемы очень помогали тем, у кого они были). Забавный момент: в БМП мы грузились раза три, поскольку ожидали приказа на выдвижение, а он всё не поступал. Дизель немного дымил, и водитель периодически открывая заднюю дверь, заглядывал к нам и спрашивал о том, живые ли мы, предлагая подышать свежим воздухом. Мы, конечно, не отказывались. Стоит отметить, что десантный отсек БТР-80 по сравнению с БМП — просто «гостиница».

С точки зрения страйкбола, та часть полигона, на которой проходил второй день, для игры не очень подходила: местность открытая, и сильный ветер постоянно сдувал шары в сторону. Впрочем, все с этим смирились, и игра вышла достаточно динамичной, в частности, кому-то (включая меня) пришлось много побегать от техники (стоит отметить, что это достаточно бесполезное занятие).

Те, кто привез на «Зарю» специальные игровые средства, пытались поразить машины, включая танки Т-72. Один из них во время штурма позиций произвел выстрел.

Во время второй ночной фазы перед синей стороной поставили задачу не дать противнику захватить некую «свечу». К сожалению, как потом мне пояснили другие игроки, её на позиции почему-то не оказалось, и оборонять, по сути, было нечего. Победу в итоге не засчитали ни одной стороне.

Наверное, самым удачным с точки зрения страйкбола получился третий день игры. «Синяя» сторона должна была выдвинуться на технике в новую часть полигона, найти в полевых укреплениях и ближнем лесном массиве три ящика с ПЗРК, защитить их, а затем перевезти два оставшихся ящика в укрепрайон и отбить штурм. «Желтые», соответственно, в процессе штурма должны были эти ящики захватить. Местность была очень интересной для игры: с открытыми пространствами, лесными массивами, окопами и прочими укреплениями. На этой фазе также задействовали много техники. «Синим» в итоге удалось отбить штурм, и на этом «Заря-6: Операция «Тайфун» закончилась. Итоговый счет — 5:5, т. е. ничья. Не все игроки согласились с подобным решением организаторов, но, стоит отметить, на больших играх редко когда бывает иначе.

Большая игра открытия сезона — это всегда масштабное событие в жизни страйкболиста. Зимой в России не очень-то поиграешь, по понятной причине — холодно. Температура окружающей среды предъявляет особые требования к экипировке, и прежде всего, к «приводам» (так в среде страйкболистов называют игровое «оружие») — риск их поломки при температуре ниже нуля многократно возрастает. Конечно, многих все эти проблемы не останавливают: кто-то играет на крытых полигонах, а кто-то продолжает играть на улице со специально подготовленными для этого «приводами». Но, как бы то ни было, зимой людей играет намного меньше, поэтому первые большие весенние игры собирают максимальное количество участников.

В первый раз на открытие в Челябинск я попал ещё в 2009 году. Ещё тогда меня удивило, что челябинские организаторы смогли наладить контакт с силовиками: на игре присутствовала такая техника, как БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». В Перми тогда о таком мы могли только мечтать. Впоследствии Челябинск не раз удивлял нас подобным образом. Екатеринбург в тот период двигался в несколько ином направлении: ребята для игр переделывали различные отечественную технику во всякие «Хаммеры» и «Абрамсы» и иногда задействовали грузовую технику ДОСААФ.

Сегодня многое изменилось. Практически каждый страйкболист знает, что такое «Сутки на броне» (самая масштабная игра в России, которая проводится на армейском полигоне Алабино в Московской области при участии Минобороны), многие слышали про «Зарю». Министерство обороны РФ посчитало, что его участие в подобных мероприятиях имеет смысл, и создало соответствующие программы в рамках военно-патриотического воспитания граждан.

Последние три года я сделал паузу в своей страйкбольной деятельности и не особо следил за происходящим, хотя и понимал, что развитие движения не стоит на месте. Поэтому когда я ехал на «Зарю», то я не очень понимал, что именно меня ждёт. У меня был опыт участия в играх, в организации которых участвовали структуры Министерства обороны, и могу сказать, что это явление неоднозначное, ставящее перед организаторами весьма сложные задачи. Не все такие игры получаются хорошими с точки зрения страйкбола.

Надо понимать, что страйкбол — это всё-таки специфическое, но хобби, и страйкболисты — публика весьма разношерстная. Сама игра накладывает некие требования на поведение участников, в плане той же дисциплины. Если её не будет совсем — играть просто не получится, не выйдет наладить командное взаимодействие, что неминуемо приведёт к проигрышу.

Но уровень дисциплины в страйкболе всё же далек от армейского — никого из-под палки заставить делать ничего невозможно. Конечно, разные команды по-разному подходят к этому вопросу. Есть такие, где дисциплина сродни армейской (особенно если в них есть действующие военнослужащие), но есть и такие, в которых всё достаточно «либерально».

В связи с этим я выражаю глубокое уважение организаторами «Зари» и подобных игр — они проделывают просто титаническую работу. Сделать такую игру, с таким количеством техники, да ещё и без особых эксцессов — очень сложно. Всего в организации были задействованы около 40 человек.

Я человек от армии далёкий, но мне кажется, что Министерство обороны совершенно правильно решило встроиться в такое уже давно существующее в России явление, как страйкбол. На мой взгляд, польза от этого колоссальная.

Посудите сами: на различные сборы резервистов и всех прочих собрать просто так практически невозможно, кто-то вообще срочную службу в армии не проходил, а тут… Никого заставлять не надо, люди сами готовы ехать в другой регион страны, порой весьма удалённый (некоторые страйкболисты приехали из Москвы), готовы оплачивать игровой взнос, с радостью ходят в поле и получают опыт взаимодействия с военной техникой, охотно таскают на себе тяжести (кто-то добровольно одевает «разгрузки» и «броники» с весом, соответствующим реальному). Все получают возможность проверить уровень своей физической подготовки (у тех, кто этому уделяет недостаточно внимания, «батарейки» на игре садятся весьма быстро). Остаётся только ввести для желающих различные занятия и стрельбы, уверен — многие так же охотно будут в них участвовать.

Конечно, некий налёт несерьёзности в этом будет присутствовать, поскольку страйкбол — это всё же игра, в которой участвуют гражданские лица. Но, повторюсь, на мой взгляд, польза от этого с точки зрения военно-патриотического воспитания граждан и их подготовки всё-таки колоссальная.

Уверен, многие задаются вопросом: почему в страйкбол играют действующие военнослужащие? Которые, казалось бы, должны считать это занятие несерьёзным. Об этом — наша следующая статья, на вопросы ИА REGNUM ответит один из организаторов «Зари».

Читайте ранее в этом сюжете: В страйкбольной игре «Заря-6» задействовали до 40 единиц техники Минобороны