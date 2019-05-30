В Южной Корее обсудили принятие мер по борьбе с пластиковыми отходами

Сеул, , 11:00 — REGNUM 30 мая члены правительства Южной Кореи во время заседания обсудили принятие комплексных меры по борьбе с загрязнением моря пластиковыми отходами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

«Пластмассы угрожают морским обитателям. Мы обеспокоены тем, что полимерные соединения размером 1−5 мкм могут в дальнейшем нанести вред и человеку», — сообщили представители министерства морских дел и рыболовства на заседании.

Отмечается, что к 2022 году в Южной Корее планируется сократить производство пластиковых отходов на 20%, к 2030 году — на 50%.

Известно, что комплекс мер, принятый правительством, будет направлен на улучшение системы сбора и транспортировки пластика, повышение осведомленности общественности, переработку пластмасс, обнаружение источников загрязнений.

По последним данным, в Южной Корее хранится 118 тыс. тонн пластиковых отходов, собранных в море или на побережье страны.