В Петербурге задержана пара, пытавшаяся убить семимесячную дочку

Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали молодых мужчину и женщину, оставивших свою семимесячную дочь умирать в частном доме в пригороде Петербурга. Эти люди почти 10 дней скрывались от следствия, неоднократно меняя сим-карты своих мобильных телефонов, сообщили 30 мая в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

«Задержаны мать девочки, 1998 года рождения, и ее отец, 1990 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — отметили в ГСУ СКР.

Напомним, ранее возбужденное органами полиции Петербурга уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности» переквалифицировано на статью о покушении на убийство малолетнего, находящего в беспомощном состоянии.

По данным следствия, 21 мая горе-родители, имея умысел на умышленное причинение смерти своей дочери, оставили её без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме в Красносельском районе и ушли в неизвестном направлении.

На плач девочки обратили внимание ремонтники, работавшие в другой части дома, они вызвали родственника собственника дома, который обнаружил ребенка и позвонил в полицию и скорую помощь. Младенец был доставлен в детское учреждение, где находится в настоящее время.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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