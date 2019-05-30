Виновных в разбазаривании земель чиновников Ингушетии призовут к ответу

Магас, , 09:33 — REGNUM В Ингушетии примут меры к чиновникам, виновным в незаконном распределении земельных участков. Поручение об этом дал глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе заседания рабочей группы по обсуждению ситуации с незаконным выделением земельных участков в Сунженском районе.

«Дал поручение разобраться в ближайшие сроки, принять меры по незаконному захвату земель, вплоть до возбуждения уголовных дел по ряду чиновников, которые допустили подобное», — написал Евкуров 29 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметив, что этот вопрос актуален для всей республики, глава Ингушетии пояснил, что из-за того, что когда-то ранее чиновниками принимались решения по земле без соотнесения с предстоящим планированием населенных пунктов, теперь объекты социального назначения вынуждены строить на периферии. Из-за этого жители испытывают трудности, добираясь до отдаленных детских садов, школ и учреждений здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году глава Ингушетии заявил, что за каждой незаконной сделкой по распределению земельных участков в Магасе стоят чиновники или их родственники. Он поручил обнародовать их фамилии. Всего в столице Ингушетии было выявлено свыше 900 земельных участков, которые были переданы владельцам незаконно.

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