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Врио челябинского губернатора пообещал прекратить оптимизацию медицины

Общество

И провести корректировку, если потребуется

Врио челябинского губернатора пообещал прекратить оптимизацию медицины
«Извлечение камней глупости» аллегория Яна ван Хемессена. 1545

Челябинск, 30 мая 2019, 09:29 — REGNUM  В Челябинской области больше не будут проводить непродуманную оптимизацию медицины. Об этом в своём выступлении перед депутатами областного Заксобрания заявил временный глава региона Алексей Текслер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также он пообещал провести корректировку оптимизации в тех местах, где потребуется.

Отметим, в январе 2018 года новый министр здравоохранения региона Сергей Приколотин заверил журналистов, что оптимизация будет продолжена. При этом чиновник пообещал не резать по живому.

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