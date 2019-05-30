Китай запускает прямой рейс между Уханем и турецким Стамбулом

Ухань, Китай, , 09:21 — REGNUM Китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямой маршрут между столицей китайской провинции Хубэй городом Ухань и столицей Турции Стамбулом, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Маршрут будет обслуживаться широкофюзеляжными самолетами Boeing 787, и будет осуществляться без пересадок. Время перелета составит 10 часов.

Исходящий рейс будет вылетать из Международного аэропорта Тяньхэ города Ухань в 15:40 по местному времени каждый понедельник, среду и пятницу, а прибывать в Стамбул в 21:00 по местному времени. Рейс из Стамбула будет вылетать в 23:20 по местному времени и прибывать в Ухань в 13:20 по местному времени следующего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустил прямой авиарейс между городом Шэньчжэнь провинции Гуандун с вьетнамской экономической зоной Вандон.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запускает прямой рейс между Шэньчжэнем и вьетнамским Вандоном