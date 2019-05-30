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К 80-летию ВДНХ подготовят более 100 праздничных мероприятий

Общество

Главная выставка страны отмечает юбилей 1 августа

К 80-летию ВДНХ подготовят более 100 праздничных мероприятий
Владимир Югасов © ИА Красная Весна
Рабочий и колхозница

Москва, 30 мая 2019, 09:21 — REGNUM  В Москве к 80-летию ВДНХ — главной выставки страны — подготовят юбилейную праздничную программу, сообщается на портале мэра столицы.

ВДНХ отмечает юбилей 1 августа. До конца 2019 года пройдет больше 100 праздничных мероприятий — концерты, выставки и фестивали.

В частности, состоится открытие Зеленого театра, а с 31 мая по 2 июня впервые пройдет фестиваль «Мировые балетные каникулы». Он соберёт около 1 тыс. танцовщиков из разных стран мира.

Подробности: К 80-летию ВДНХ отреставрируют 50 объектов культурного наследия

Как сообщается ИА REGNUM, к 80-летию ВДНХ, которое будет отмечаться летом 2019 года, на главной выставке страны отреставрируют 50 культурного наследия.

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