В Прикамье проходит мусорная перезагрузка

Пермь, , 09:15 — REGNUM В Пермском крае завершился первый этап корректировки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Разрабатывается новая скорректированная схема обращения с ТКО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания Прикамья.

Вопрос о результатах работы краевого правительства по корректировке существующей схемы рассмотрен на заседании постоянно действующей рабочей группы по вопросам реформирования регионального жилищно-коммунального комплекса. И. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын отметил, что первый этап корректировки схемы завершился в марте. В результате перераспределению подверглись потоки мусора с полигона города Чернушка на свалку в города Чайковский и полигон деревни Ключики Пермского района. Кроме того, в схему включили дополнительно две свалки и два полигона (Очер, Губаха, Нытва и деревня Ключики), которые не были учтены в действующей Территориальной схеме. Введено понятие «резервные полигоны». В настоящее время разрабатывается новая скорректированная схема обращения с ТКО.

На встрече члены рабочей группы подняли ряд проблемных тем. Например, тысячи мусорных баков нуждаются в замене. Муниципальные образования не могут позволить себе покупку новых контейнеров. Глава министерства ЖКХ и благоустройства заявил, что уже рассчитана субсидия, планируется приобретение 13 тысяч контейнеров.

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Речь шла и о проблеме, связанной со сбором платежей с населения за вывоз мусора. Председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья Виктор Плюснин отметил, что основные сложности возникают с вывозом ТКО из частного сектора. В основном из-за того, что раньше эта работа просто не проводилась и жители не привыкли платить за вывоз мусора. Часто по этой причине возникали стихийные свалки. При этом порядка 77% жителей многоквартирных домов платят вовремя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2019 года уровень сбора платежей за вывоз мусора в Пермском крае составил 22,5%. Регоператор (ГУП «Теплоэнерго») получил за оказание коммунальной услуги 122 млн рублей, тогда как начислено было 540 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее в министерстве ЖХК и благоустройства края причиной низкой собираемости называли базу данных, которая до сих пор не сформирована окончательно.