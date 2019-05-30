До +30 °С ожидается в Москве 30 мая

Москва, , 09:14 — REGNUM День 30 мая в Москве будет жарким — воздух прогреется +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

30 мая в Москве ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем и грозой. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 5−10 м/с с порывами до 12−17 м/с. Воздух прогреется до +28…+30 °С.

Кроме того, в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

«Высокая пожароопасность, ветер, гроза», — говорится в предупреждении на прогностической карте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты предупредили о возможных торнадо и смерчах в Московском регионе в конце мая.

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