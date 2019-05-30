На Украине призвали пересмотреть запрет на показ фильмов, снятых в РФ

Киев, , 09:07 — REGNUM На Украине следует пересмотреть запрет на показ фильмов, снятых в России после 1 января 2014 года. Об этом заявил партнёр президента Украины Владимира Зеленского по кинобизнесу, совладелец студии «Квартла 95» Андрей Яковлев 29 мая в интервью ресурсу «Детектор медиа».

«Мне кажется, что этот запрет должен меняться. У нас же всё довели до гротеска. Я читал список запрещённых проектов, среди них есть «Паровозик из Ромашкова». Как это смотрится со стороны?» — рассказал он.

Яковлев считает, что запрещать тот или иной фильм должен суд, взвесив все «за» и «против». Никакая СБУ или тем более сайт «Миротворец» не имеют права ничего запрещать.

«Если Госкино, минкульт, СБУ считают, что этого показывать нельзя, то подают в суд. И так должно быть по всем вопросам», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что более половины жителей Украины не одобряют запреты российских фильмов, книг, чёрные списки российских актёров и языковые квоты в СМИ.

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