В Москве запускают летние экскурсионные туры на электричках

Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 8 июня запускает летние экскурсии в три близлежащих региона — в Московскую, Рязанскую и Тульскую области, сообщается на портале мэра столицы.

Туристы поедут в путешествие на экспрессах по Московской железной дороге в сопровождении гидов. У всех пассажиров будут свои места в поезде. Туры рассчитаны на один или два дня.

В стоимость тура входят билеты на электричку и в музеи, трансфер во время экскурсии и питание, а если поездка двухдневная — проживание в гостинице. Летние экскурсионные туры продлятся до сентября.

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Как сообщалоИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический.

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