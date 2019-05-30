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Купание в фонтанах грозит букетом инфекций — Роспотребнадзор

Общество

Вода в фонтанах обновляется редко, не очищается и не обеззараживается

Купание в фонтанах грозит букетом инфекций — Роспотребнадзор
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Люди охлаждаются в фонтане

Москва, 30 мая 2019, 09:04 — REGNUM  Различные инфекции угрожают тем, кто купается в фонтанах. Самые опасные из них — энтеровирусные и ротавирусные инфекции и гепатит А, сообщает 30 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

«Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями», — предупредили в ведомстве.

Так, в воде можно подцепить острую кишечную инфекцию, респираторные, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, конъюктивиты и вирусный гепатит А. Кроме того, купальщики могут получить травмы или поражения электрическим током из-за различных коммуникаций и подсветки.

Вода в фонтанах обновляется редко, не очищается и не обеззараживается, как это происходит в бассейнах для плавания. Кроме того, в жару в воде быстрее размножаются микроорганизмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от жары. Так, при выходе на улицу нужно надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, пользоваться головным убором и солнцезащитными очками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре рассказали о способах защиты от жары

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