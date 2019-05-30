В уральском городе «завернули» референдум о памятнике Ленину

Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Депутаты ревдинской гордумы (Свердловская область) не согласовали референдум о памятнике Владимиру Ленину. Информацию подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в администрации городского округа.

Предлагаемый вопрос признали не соответствующим законодательству. Он звучал следующим образом:

«Согласны ли вы с тем, что в процессе текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать памятник В. И. Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?»

Теперь члены КПРФ, инициировавшие референдум, могут изменить вопрос и подать заявку снова — сначала в избирком, потом она перейдёт в гордуму. Однако будет ли предпринята новая попытка, пока неизвестно.

Напомним, 7 мая избирком Ревды согласовал документы по референдуму. Заявители не хотят, чтобы в рамках реконструкции площади Победы памятник Владимиру Ленину был снесён.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что нужно изучить общественное мнение ревдинцев, перед тем как что-либо предпринимать в отношении памятника.

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