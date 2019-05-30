Для военных в Чечне будут строить мобильные жилые кварталы

Грозный, , 08:49 — REGNUM В Чечне будет построено 24 жилых дома для 600 военнослужащих. Дома будут возведены в городе Шали и селении Борзой до конца 2019 года. Об этом сообщил 29 мая в ходе визита в Чечню заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, новые дома построят «по уникальной технологии, которая позволяет в рекордный срок построить комфортное и безопасное жилье». Это, как отметил Иванов, принципиально новый проект. Он будет применен в Вооруженных силах РФ впервые.

Суть новой технологии в том, что территории застройки появляются из готовых модульных конструкций с внутренней чистовой отделкой и коммуникациями. Дома сразу же будут готовы к комфортному проживанию. Такое жилье можно так же быстро разобрать и перевезти на новое место в случае передислокации войск.

Новый проект разработан специально для регионов с высокой сейсмической активностью. Дома-модули смогут выдерживать землетрясения до девяти баллов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Меликов проинформировал, что командование Росгвардии приняло решение предоставить жилье для семей около 300 своих сотрудников, выполняющих свои должностные обязанности в Чечне.