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У берегов южнокорейского Пусана обнаружили ядовитого осьминога

Общество

Синекольчатого осьминога обнаружили на побережье Ильгван в уезде Киджан

Пусан, Южная Корея, 30 мая 2019, 08:45 — REGNUM  На побережье вблизи южнокорейского города Пусана обнаружили синекольчатого осьминога. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, маленького 10-сантиметрового синекольчатого осьминога обнаружил школьник на побережье Ильгван в уезде Киджан, входящего в состав города-метрополии Пусан.

Известно, что синекольчатый осьминог является одним из самых ядовитых животных в мире. В яде данного вида осьминога содержится тетродотоксин, оказывающий нервно-паралитическое действие.

«Существует вероятность, что данный вид осьминога может быть замечен и на других пляжах города, таких как Хэундэ и Сонджон», — сообщили специалисты Национального института рыбного хозяйства.

Известно, что синекольчатого осьминога ежегодно встречают на побережьях острова Чеджу. Пару раз данный моллюск был замечен на побережьях Кодже и Ульсана.

По словам специалистов, синекольчатый осьминог был замечен на побережье Пусана впервые.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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