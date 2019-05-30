Уроженец Казахстана возглавил транспортную прокуратуру Махачкалы

Махачкала, , 08:44 — REGNUM Советник юстиции Ринат Ярмухамедов назначен на должность махачкалинского транспортного прокурора. Приказ об этом подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ринату Ярмухамедову 38 лет. Он родился в Казахстане, в городе Экибастуз. В органах прокуратуры России служит с 2002 года, работал на разных должностях в Республике Адыгее и Краснодарском крае. Генпрокурором РФ поощрен знаком отличия «За верность закону» III степени.

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Как сообщало ИА REGNUM , на днях появилась информация и о смене республиканского прокурора Дагестана. Денис Попов, вступивший на эту должность в феврале 2018 года, в ближайшее время может переехать на работу в Москву. Юрий Чайка рекомендовал его на пост прокурора российской столицы. Кандидатуру на ближайшем заседании рассмотрят депутаты Московской городской Думы.