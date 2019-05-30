Ведущие вузы Северной Осетии и Финляндии обменяются опытом в образовании

Владикавказ, , 08:34 — REGNUM Обмен опытом в области образования станет одним из направлений сотрудничества ведущих вузов Северной Осетии и Финляндии, заявил ректор Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова Алан Огоев во время визита в регион делегации посольства Финляндии в России. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Партнёром российского вуза выступит финский Университет Турку — второй по величине после Хельсинкского университета.

«Наша делегация в Турку исследовала два ключевых направления — педагогическое образование и фармацию. Их университет славится как инновационный центр по созданию продуктов в этом направлении. Поэтому наши представители с факультетов химии, биологии и биотехнологии, а также стоматологии и фармации выстраивали отношения с коллегами для совместной подачи научно-исследовательских грантов и обмена студентами», — сообщил Огоев.

Читайте также: СОГУ и Университет Алькала договорились о культурных обменах