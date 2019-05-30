В Оренбуржье двух человек выгнали с ЕГЭ из-за нарушений

Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбургской области двух человек удалили с единого госэкзамена по математике. У выпускника 2019 года и студента среднего профессионального образовательного учреждения обнаружили средства связи, которые запрещено иметь при себе во время сдачи экзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

Учащийся среднего профучилища сможет пересдать математику только в 2020 году. Второму нарушителю предоставляется право повторно сдать математику базового уровня в дополнительный период ЕГЭ не ранее 1 сентября 2019 года.

Напомним, выпускники начали сдавать ЕГЭ в 2019 году с 27 мая. Первым экзаменами стали ЕГЭ по литературе и географии. 29 мая школьники написали ЕГЭ по математике. Профильную математику выбрали 4937 человек, базовую — 2972 выпускника.

После инцидента с удалением двух человек с ЕГЭ, и.о. министра образования Оренбургской области Галина Сафонова обратилась к выпускникам с просьбой не нарушать порядок проведения государтсвенной итоговой аттестации:

«Уважаемые ребята, хочу обратиться к вам. ЕГЭ только начался. Впереди еще русский язык, обществознание, физика, химия, иностранные языки, другие предметы по выбору. Вы написали много мониторинговых работ, вас хорошо подготовили в школе. Не нарушайте порядок проведения ЕГЭ и будьте уверены в своих силах».

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