Сотрудники Hyosung Corporation провели субботник на кладбище в Сеуле

Сеул, , 08:22 — REGNUM Сотрудники промышленного конгломерата Hyosung Corporation приняли участие в волонтерском мероприятии по уборке территории Сеульского Национального кладбища. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное волонтерское мероприятия представители компании организовали в преддверии Дня памяти героев (Memories of Unsung Heroes). 15 сотрудников компании провели субботник на Сеульском Национальном кладбище 29 мая.

Отмечается, что в 2014 году представители Hyosung Corporation подписали соглашение о сотрудничестве с представителями администрации кладбища, согласно которому проводят мероприятия по уборке территории два раза в год.