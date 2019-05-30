Четверг, 30 Мая 2019 года
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Сотрудники Hyosung Corporation провели субботник на кладбище в Сеуле

Общество

В субботнике приняли участие 15 человек

Сеул, 30 мая 2019, 08:22 — REGNUM  Сотрудники промышленного конгломерата Hyosung Corporation приняли участие в волонтерском мероприятии по уборке территории Сеульского Национального кладбища. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное волонтерское мероприятия представители компании организовали в преддверии Дня памяти героев (Memories of Unsung Heroes). 15 сотрудников компании провели субботник на Сеульском Национальном кладбище 29 мая.

Отмечается, что в 2014 году представители Hyosung Corporation подписали соглашение о сотрудничестве с представителями администрации кладбища, согласно которому проводят мероприятия по уборке территории два раза в год.

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