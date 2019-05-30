84-летний житель Техаса стал старейшим живущим донором органа в США

Остин, США, , 08:10 — REGNUM 84-летний житель американского штата Техас Фрэнк Дьюхерст пожертвовал свою почку соседке и стал таким образом старейшим донором органа при жизни в США, пишет газета Bild 29 мая.

В саду 72-летней жительницы Уимберли Линды Нолл 18 месяцев стояла табличка с надписью «ищу донора почки с I группой крови». Женщина страдала от почечной недостаточности, вызванной волчанкой, и уже почти смирилась с болезнью, когда на ее пороге возник Дьюхерст и предложил свою помощь.

30 апреля 2019 года была проведена операция по пересадке органа. В конце мая донор и реципиент предстали перед прессой в хорошем состоянии и поделились своей историей. Нолл и Дьюхерст хотят донести до общественности мысль о том, что возраст не является помехой для донорства.