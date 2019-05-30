Четверг, 30 Мая 2019 года
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Новосибирские студенты создали «умные ценники»

Общество

С анализом поведения потребителей

Новосибирские студенты создали «умные ценники»
Иллюстрация: Nstu.ru
«Умные ценники»

Новосибирск, 30 мая 2019, 07:55 — REGNUM  Студенты Новосибирского государственного технического университета создали «умные ценники», которые автоматически меняют цены на товар — в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования. Делается это за счёт встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала, сообщили ИА REGNUM в НГТУ НЭТИ.

В вузе отметили, что программа позволяет проводить глубинную аналитику, отслеживать поведение потребителей и способна заменить маркетинговые отделы небольших сетей магазинов.

«Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например, с программой «1С». Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники», — пояснил генеральный директор ООО «Vectortec», студент НГТУ НЭТИ Георгий Зорин.

Первые «умные ценники» уже начали работать в одном из новосибирских магазинов. Как отмечают разработчики «умных ценников», покупатели больше не столкнутся с проблемой несоответствия стоимости на ценниках и кассах. При этом, в отличие от зарубежных аналогов, ценники устанавливаются легко и будут примерно на 30% дешевле — за счёт уникальных инженерных решений.

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