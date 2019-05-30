В Китае задержан мужчина, год ездивший по детским билетам на поезде

Пекин, , 07:52 — REGNUM Железнодорожная полиция Китая задержала мужчину по подозрению в мошенничестве с билетами на поезд, который совершил обман уже 400 раз с мая 2018 года, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Мужчина ездил между Пекином и Тяньцзинем каждый день, пользуясь междугородней железнодорожной линией. Он умудрялся проходить на поезд при помощи более дешевого детского билета. Кроме того, он платил за более короткую поездку, нежели совершал в реальности.

В полиции сообщили, что мужчина уже был внесен в черный список и получил запрет на использование железнодорожного транспорта на 180 дней. В настоящее время он находится в полицейском участки в Тяньцзине. Расследование продолжается.

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