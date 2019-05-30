Террористы ИГ* освободили более 20 заложников в ДР Конго

Киншаса, , 07:57 — REGNUM Группа из 22 заложников, захваченная в ДР Конго на прошлой неделе террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была освобождена 29 мая. Об этом передает RFI Kiswahili.

По словам члена администрации города Бени в провинции Северное Киву Доната Кибвана, среди освобожденных было 16 мужчин, пять женщин и одна девочка. Они были захвачены в городе Самбоко-Чани на прошлой неделе.

По информации властей, террористы продолжают удерживать шесть человек, пять из которых являются членами одной семьи. Террористы выглядели не как жители Восточной Африки, однако хорошо говорили на языке суахили, сообщил Кибвана.

Пресс-служба группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее признала причастность к захвату пленников и атаке на лагерь национальных войск в провинции Северное Киву.