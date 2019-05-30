Курильщики Красноярского края потратили на свою привычку 15,4 млрд рублей

Красноярск, , 07:41 — REGNUM В Красноярском крае в 2018 году розничная продажа табачных изделий составила 15,4 миллиарда рублей. Это на 0,9% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2017 году, сообщили ИА REGNUM 30 мая в Красноярскстате.

Согласно информации статистиков, подготовленной ко Всемирному дню без табака (отмечается 31 мая), в апреле 2019 года стоимость одной пачки отечественных сигарет с фильтром составила 92,78 рубля, увеличившись по отношению к апрелю 2018 года на 11,2%. Цена пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составила 135,31 рубля. Это больше на 10,7% по отношению к апрелю 2018 года.

По данным Красноярскстата, расходы на покупку табачных изделий на одного члена домашнего хозяйства в Красноярском крае в прошлом году составили 309,1 рубля в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России различную никотиносодержащую продукцию курят 33% взрослого населения крупных городов. Таковы данные, предоставленные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был проведен в мае-апреле 2019 года, в нём приняли участие 6 тысяч человек старше 18 лет.

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